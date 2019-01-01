Жительницу Яловенского района, объявленную молдавскими властями в международный розыск за торговлю людьми, задержали в Греции.

Гражданку Молдовы экстрадировали на родину, где она будет привлечена к уголовной ответственности, сообщает издание Русские Афины со ссылкой на ТВ8.

По информации прокуратуры, женщина обвиняется в вербовке для занятия проституцией семи гражданок Республики Молдова, среди которых была несовершеннолетняя.

В период с 2014 по 2016 год, пообещав потерпевшим хорошо оплачиваемую работу, обвиняемая вывезла в Турцию семерых молдаванок из малообеспеченных семей. Девушек принуждали оказывать сексуальные услуги в квартире в Стамбуле, а практически все заработанные деньги они отдавали организатору.

Вернувшись домой, жертвы подали жалобы в полицию, на основании которых были возбуждены уголовные дела.

Если вина подозреваемой будет доказана, то за торговлю людьми ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Женщине также предстоит оплатить судебные издержки за экстрадицию в размере 33 000 леев.