Неизвестные люди перекрыли сегодня, 12 апреля, утром проезд на нижнее плато горы Чатыр-Даг, где расположена Мраморная пещера.

По словам руководителя центра спелеотуризма «Оникс-Тур» Александра Козлова, речь может идти о попытке рейдерского захвата Мраморной пещеры, сообщает Крыминформ.

«Три недели назад к пещере приехала делегация, возглавляемая Подолько Олегом Ефимовичем (начальник территориального управления в Республике Крым управления делами президента РФ). В составе делегации была директор Крымского природного заповедника Елена Деркач. Заповедник сейчас входит в комплекс «Крым», относящийся к управлению делами президента, – рассказал Александр Козлов. – Мне было сделано предложение: в связи с тем, что создан национальный парк на территории бывшего заповедника, пещеру они забирают, я должен свою организацию, которой 30 лет, распустить и перейти с коллективом работать к ним в управление делами президента».

Также, по словам руководителя центра спелеотуризма «Оникс-Тур», он получил письмо, в котором сообщалось: «В связи с вышеизложенным информируем, что доступ на территорию управления делами президента РФ будет прекращен 12 апреля 2019 года».

Козлов уточнил, что проезд на Мраморную пещеру был заблокирован неизвестными сегодня с 8 утра.

Позже пользователи соцсетей сообщили, что проезд на нижнее плато горы Чатыр-Даг, где расположена Мраморная пещера, который неизвестные люди перекрыли сегодня утром, разблокирован.