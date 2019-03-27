В Крыму оккупанты "отжимают" у предпринимателей пещеру Мраморную - дополнено
|14:21 12.04.2019
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|Крым
Неизвестные люди перекрыли сегодня, 12 апреля, утром проезд на нижнее плато горы Чатыр-Даг, где расположена Мраморная пещера.
По словам руководителя центра спелеотуризма «Оникс-Тур» Александра Козлова, речь может идти о попытке рейдерского захвата Мраморной пещеры, сообщает Крыминформ.
«Три недели назад к пещере приехала делегация, возглавляемая Подолько Олегом Ефимовичем (начальник территориального управления в Республике Крым управления делами президента РФ). В составе делегации была директор Крымского природного заповедника Елена Деркач. Заповедник сейчас входит в комплекс «Крым», относящийся к управлению делами президента, – рассказал Александр Козлов. – Мне было сделано предложение: в связи с тем, что создан национальный парк на территории бывшего заповедника, пещеру они забирают, я должен свою организацию, которой 30 лет, распустить и перейти с коллективом работать к ним в управление делами президента».
Также, по словам руководителя центра спелеотуризма «Оникс-Тур», он получил письмо, в котором сообщалось: «В связи с вышеизложенным информируем, что доступ на территорию управления делами президента РФ будет прекращен 12 апреля 2019 года».
Козлов уточнил, что проезд на Мраморную пещеру был заблокирован неизвестными сегодня с 8 утра.
Позже пользователи соцсетей сообщили, что проезд на нижнее плато горы Чатыр-Даг, где расположена Мраморная пещера, который неизвестные люди перекрыли сегодня утром, разблокирован.
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