МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму
|14:01 12.04.2019
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|Крым
МЗС Польщі слідкує за розвитком ситуації навколо російського вітрильника “Седов”, через перебування на борту якого 70-ти курсантів Керченського державного морського технологічного університету Естонія не впустила його у свої територіальні води.
Про це повідомило польське зовнішньополітичне відомство, пише Укрінформ.
“Ми моніторимо ситуацію”, - підкреслила речниця МЗС Польщі Ева Сувара.
Вона додала, що МЗС Польщі перебуває у цій справі в постійному контакті з естонськими колегами.
Відомо, що після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води він взяв курс на польський порт “Гдиня”.
Нагадаєм, МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно "Седов" не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід "Седова" в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону "недружнім актом".
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