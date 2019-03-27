МЗС: Польща слідкує за російським вітрильником, на борту якого курсанти з окупованого Криму

14:01 12.04.2019 0 комментариев Крым

МЗС Польщі слідкує за розвитком ситуації навколо російського вітрильника “Седов”, через перебування на борту якого 70-ти курсантів Керченського державного морського технологічного університету Естонія не впустила його у свої територіальні води.

Про це повідомило польське зовнішньополітичне відомство, пише Укрінформ.

“Ми моніторимо ситуацію”, - підкреслила речниця МЗС Польщі Ева Сувара.

Вона додала, що МЗС Польщі перебуває у цій справі в постійному контакті з естонськими колегами.

Відомо, що після відмови Естонії впустити російський вітрильник у свої територіальні води він взяв курс на польський порт “Гдиня”.

Нагадаєм, МЗС Естонії напередодні повідомило, що навчальне судно "Седов" не отримало дозволу на вхід у територіальні води Естонії, оскільки на його борту є курсанти з окупованого Росією Криму. За оцінкою МЗС, допуск судна в Естонію суперечив би політиці невизнання анексії Криму. Захід "Седова" в естонські води був запланований на 13-14 квітня - за кілька днів до майбутнього візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд до Москви. Про невидачу вітрильнику відповідного дозволу стало відомо в середу. Посольство Росії в Таллінні вже назвало цю заборону "недружнім актом".



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