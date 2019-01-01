Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
|13:41 12.04.2019
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|Молдова
Міністр оборони Молдови Віорел Чіботару вважає, що через Молдову Росія послаблює регіональну безпеку.
Про це він сказав під час 12-го Київського Безпекового Форуму.
«Через зловживання Росії наразі Молдова є слабким місце в побудові простору колективної безпеки заснованих на європейських і євроатлантичних принципах, заснованих на рішучості наших країн створити безпековий простір в регіоні», - зазначив він.
Чіботару підкреслив, що починаючи від створення військової бази у Придністров’ї і протягом подальших років Росія намагалася зберегти вплив на його країну. І ситуація в цьому сенсі погіршилася, коли президентом країни був обраний Ігор Додон, який є прибічником співпраці з Росією.
«Це значною мірою підірвало систему безпеки Молдови. Парламенту довелось «урізати» повноваження президента, як верховного головнокомандувача. Було багато скандалів, як відмова проросійського президента направити збройні сили Молдови на навчання в Україну під проводом НАТО», - нагадав він.
Чіботару також зазначив, що через дії президента наразі в Молдові навіть нема стратегії національної безпеки.
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