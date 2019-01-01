Міністр оборони Молдови Віорел Чіботару вважає, що через Молдову Росія послаблює регіональну безпеку.

Про це він сказав під час 12-го Київського Безпекового Форуму.

«Через зловживання Росії наразі Молдова є слабким місце в побудові простору колективної безпеки заснованих на європейських і євроатлантичних принципах, заснованих на рішучості наших країн створити безпековий простір в регіоні», - зазначив він.

Чіботару підкреслив, що починаючи від створення військової бази у Придністров’ї і протягом подальших років Росія намагалася зберегти вплив на його країну. І ситуація в цьому сенсі погіршилася, коли президентом країни був обраний Ігор Додон, який є прибічником співпраці з Росією.

«Це значною мірою підірвало систему безпеки Молдови. Парламенту довелось «урізати» повноваження президента, як верховного головнокомандувача. Було багато скандалів, як відмова проросійського президента направити збройні сили Молдови на навчання в Україну під проводом НАТО», - нагадав він.

Чіботару також зазначив, що через дії президента наразі в Молдові навіть нема стратегії національної безпеки.