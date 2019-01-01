Суд у Єревані відхилив скаргу адвокатів колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна про припинення кримінального переслідування на підставі його недоторканності.

Суддя сказав, що відмову можна оскаржити протягом п'яти днів, пише ZN,UA.

Минулого тижня Апеляційний суд Вірменії відхилив скаргу адвокатів Кочаряна, які намагались скасувати рішення суду першої інстанції про продовження терміну його арешту на 60 діб.

Колишнього президента Роберта Кочаряна, начальника генштабу Сейрана Оганяна, заступника міністра оборони Юрія Хачатурова та керівника адміністрації президента Армена Геворгяна звинуватили у поваленні конституційного ладу.

За версією слідства, обвинувачені стали винуватцями масових заворушень, в результаті яких загинули 10 людей, близько 200 отримали поранення. Нагадаємо, що опозиція на чолі з Тер-Петросяном в 2008 році проводила багатоденні мітинги, протестуючи проти підсумків президентських виборів. Багатоденні акції протесту переросли в зіткнення демонстрантів з правоохоронними органами.

Фігуранти справи проінформовані про завершення попереднього слідства. Їм надано можливість ознайомитися з матеріалами. Після цього справу буде передано в суд.