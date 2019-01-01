Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента

13:21 12.04.2019 0 комментариев Армения

Суд у Єревані відхилив скаргу адвокатів колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна про припинення кримінального переслідування на підставі його недоторканності.

Суддя сказав, що відмову можна оскаржити протягом п'яти днів, пише ZN,UA.

Минулого тижня Апеляційний суд Вірменії відхилив скаргу адвокатів Кочаряна, які намагались скасувати рішення суду першої інстанції про продовження терміну його арешту на 60 діб.

Колишнього президента Роберта Кочаряна, начальника генштабу Сейрана Оганяна, заступника міністра оборони Юрія Хачатурова та керівника адміністрації президента Армена Геворгяна звинуватили у поваленні конституційного ладу.

За версією слідства, обвинувачені стали винуватцями масових заворушень, в результаті яких загинули 10 людей, близько 200 отримали поранення. Нагадаємо, що опозиція на чолі з Тер-Петросяном в 2008 році проводила багатоденні мітинги, протестуючи проти підсумків президентських виборів. Багатоденні акції протесту переросли в зіткнення демонстрантів з правоохоронними органами.

Фігуранти справи проінформовані про завершення попереднього слідства. Їм надано можливість ознайомитися з матеріалами. Після цього справу буде передано в суд.



Ещё на эту тему:

14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
17:19 07.12.2018
В Армении по решению суда арестуют экс-президента Роберта Кочаряна
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
12:43 18.06.2018
Суд в Армении оставил под стражей депутата Григоряна, задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия
17:20 31.05.2018
В одной из гостиниц Еревана пресечена сходка «воров в законе» / Видео
10:39 07.08.2017
Чаще всего в Армении сажают грузин и россиян
12:09 05.08.2016
Все подвергнутые приводу участники митинга оппозиции в Ереване освобождены
11:54 03.08.2016
Арестованы шесть членов вооруженной группы, захватившей полицейскую часть в Ереване
10:26 01.08.2016
Захватившие здание ППС в Ереване террористы сдались
09:37 28.07.2016
В Ереване освобожден один из взятых в заложники медиков
13:15 27.07.2016
Захватчики здания полиции в Ереване взяли в заложники врачей
08:00 27.07.2016
Полиция Армении: Произошла перестрелка, двое членов «Сасна црер» получили ранения
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
Все новости страны
Армения Армения
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
18:41 12.04.2019
Росія не зацікавлена у врегулюванні ситуації в Придністров’ї
13:41 12.04.2019
Росія використовує Молдову, щоб підривати регіональну безпеку - міністр оборони
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
Все новости страны
Россия Россия
18:21 12.04.2019
Польщу "здивувала" заява МЗС РФ про уламки літака Качинського
16:21 12.04.2019
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии испытали портативные РЛС
15:41 12.04.2019
На Кубани расчеты ЗРС С-300 "отразили" авиационный удар по командному пункту
12:21 12.04.2019
В России заявили о завершении разработки С-500
Все новости страны
Румыния Румыния
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
Все новости страны
Турция Турция
21:01 11.04.2019
Отдельные компоненты для С-400 могут производиться в Турции - Песков
13:21 11.04.2019
Біля берегів Туреччини знайшли затонулий корабель часів Бронзового століття
18:21 10.04.2019
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
Все новости страны
Украина Украина
20:01 12.04.2019
Безпрецедентна зачистка громадських активістів в окупованому Криму - це тест Кремля на реакцію Заходу
19:41 12.04.2019
Генпрокуратура РФ запретила заменять украинские двигатели на российском самолете-амфибии Бе-200
19:21 12.04.2019
Коротких шляхів до членства України в Альянсі не існує - НАТО
19:01 12.04.2019
Країни НАТО мають дати Україні більше технологій і зброї - канадський депутат
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс