Маріупольський «Гриф» пройде доковий ремонт
|13:01 12.04.2019
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|Украина
Маріупольський загін морської охорони Держприкордонслужби оголосив тендер на доковий ремонт катеру морської охорони проекту 1400М (шифр «Гриф-М») бортовий номер BG118.
Про це повідомляє ukrmilitary.com.
Катер BG118 «Арабат», зав. № 911, побудований феодосійським суднобудівним заводом «Море» у 1994 році. У жовтні 2018-го компанією «Магістраль-ЮГ» був проведений ремонт корпусу зокрема замінено частину зовнішньої обшивки, оброблено і заварено пошкодження корпусу, а також виконаний ремонт палуби та надбудови. Вартість робіт склала 725 тис. грн.
Цього разу планується виконати докові роботи, ремонт зовнішньої обшивки, палуби та надбудови згідно дефектації, а також ремонт електрочастини. Очікувана вартість робіт складає 2,5 млн. грн. Аукціон призначений на 22 квітня.
Нагадаємо, що минулого року ДПСУ замовила у Дослідно-проектного центру кораблебудування проект модернізації катера проекту 1400М, шифр «Гриф-МУ».
Також цього року Морською охороною вже проведені або оголошені тендери на ремонт сторожового корабля «Григорій Куроп’ятников» (пр.1241.2), трьох кораблів проекту 205П «Тарантул», трьох артилерійських катерів проекту 1204 «Шмель», шести катерів «Калкан» та ін.
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