В Москві 17 квітня розглянуть "справи" військовополонених українських моряків
|12:41 12.04.2019
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|Крым
Лефортовський районний суд Москви 17 квітня розгляне клопотання російського слідства про продовження арешту 24 військовополоненим українським морякам.
Як повідомив УНІАН адвокат Микола Полозов, за попередніми даними, отриманими від слідства, матеріали в обґрунтування клопотання про продовження термінів тримання під вартою стосовно 24 моряків надійдуть до Лефортовського районного суду Москви в понеділок, 15 квітня.
"Судові засідання відбудуться в середу, 17 квітня. Як і в січні, Лефортовський районний суд Москви проводитиме судові засідання стосовно військовополонених по четвірках, розподіливши їх між трьома суддями у "дві зміни", - сказав Полозов.
За його словами, о 9.30 відбудуться судові засідання стосовно: першої четвірки - Андрій Драч, Денис Гриценко, В'ячеслав Зінченко, Михайло Власюк; другої четвірки - Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євген Семідоцький, Сергій Цибізов; третьої четвірки - Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко. О 14.00 відбудуться судові засідання стосовно: четвертої четвірки - Богдан Небилиця, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Юрій Без'язичний; п'ятої четвірки - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук; шостої четвірки - Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба.
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