Лефортовський районний суд Москви 17 квітня розгляне клопотання російського слідства про продовження арешту 24 військовополоненим українським морякам.

Як повідомив УНІАН адвокат Микола Полозов, за попередніми даними, отриманими від слідства, матеріали в обґрунтування клопотання про продовження термінів тримання під вартою стосовно 24 моряків надійдуть до Лефортовського районного суду Москви в понеділок, 15 квітня.

"Судові засідання відбудуться в середу, 17 квітня. Як і в січні, Лефортовський районний суд Москви проводитиме судові засідання стосовно військовополонених по четвірках, розподіливши їх між трьома суддями у "дві зміни", - сказав Полозов.

За його словами, о 9.30 відбудуться судові засідання стосовно: першої четвірки - Андрій Драч, Денис Гриценко, В'ячеслав Зінченко, Михайло Власюк; другої четвірки - Роман Мокряк, Андрій Оприско, Євген Семідоцький, Сергій Цибізов; третьої четвірки - Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко. О 14.00 відбудуться судові засідання стосовно: четвертої четвірки - Богдан Небилиця, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Юрій Без'язичний; п'ятої четвірки - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук; шостої четвірки - Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба.