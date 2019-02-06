В России заявили о завершении разработки С-500
|12:21 12.04.2019
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|Россия
Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в скором времени завершится.
Об этом Красной звезде заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – замкомандующего ВКС России Юрий Грехов, пишет Военное.РФ.
"Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций", – сказал он в интервью изданию.
Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению ЗРС "земля–воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения – до 600 км.
Всего в рамках госпрограммы вооружения запланирована закупка пяти комплектов С-500 до 2025 года.
С-500 намерены объединить с системой ПРО А-135, стоящей на защите Москвы и части центрального региона страны.
Передача военным новых зенитных ракетных комплексов намечена на 2020 год.
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