В России заявили о завершении разработки С-500

12:21 12.04.2019 0 комментариев Россия

Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в скором времени завершится. 

Об этом Красной звезде заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – замкомандующего ВКС России Юрий Грехов, пишет Военное.РФ.

"Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций", – сказал он в интервью изданию. 

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению ЗРС "земля–воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения – до 600 км. 

Всего в рамках госпрограммы вооружения запланирована закупка пяти комплектов С-500 до 2025 года. 

С-500 намерены объединить с системой ПРО А-135, стоящей на защите Москвы и части центрального региона страны. 

Передача военным новых зенитных ракетных комплексов намечена на 2020 год.



Ещё на эту тему:

16:01 09.04.2019
ВМФ РФ до 2025 года получит пять новых боевых кораблей дальней морской зоны
11:21 26.03.2019
Срок передачи на вооружение российских "Посейдонов" откладывается на несколько лет
16:41 22.03.2019
"Калашников" увеличил выручку на 280%
12:01 22.03.2019
Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань
10:21 12.03.2019
Российскую гиперзвуковую ракету планируют запустить с морского носителя
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
14:41 05.03.2019
Российские моряки получат на вооружение "самообучающиеся морские минные поля"
10:41 28.02.2019
Российский ВМФ получит подводный беспилотник — имитатор субмарин
14:41 27.02.2019
Розгортання Су-57 вв Росії зіткнулося з двома проблемами
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
20:41 06.02.2019
Россия пугает новым оружием "Филин" - старой советской разработки / Фото
13:06 06.02.2019
Поставка комплектующих сдвинет срок испытаний Адмирала Нахимов "вправо"
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
Все новости страны
Армения Армения
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
Все новости страны
Грузия Грузия
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
13:21 10.04.2019
Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
Все новости страны
Молдова Молдова
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
Все новости страны
Россия Россия
12:21 12.04.2019
В России заявили о завершении разработки С-500
21:21 11.04.2019
РЖД срывает сроки строительства стратегических магистралей России
18:21 11.04.2019
Экипажи ударных вертолетов ЮВО учились прикрывать мотострелковые подразделения в ночное время
17:21 11.04.2019
Связисты ЮВО провели в Ставропольском крае масштабную радиотренировку в рамках контрольной проверки
Все новости страны
Румыния Румыния
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
Все новости страны
Турция Турция
21:01 11.04.2019
Отдельные компоненты для С-400 могут производиться в Турции - Песков
13:21 11.04.2019
Біля берегів Туреччини знайшли затонулий корабель часів Бронзового століття
18:21 10.04.2019
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
Все новости страны
Украина Украина
12:41 12.04.2019
В Москві 17 квітня розглянуть "справи" військовополонених українських морякыв
12:01 12.04.2019
В оккупированном Крыму растет протестная активность - РосСМИ
11:41 12.04.2019
"Друзья Крыма" на форуме в Ялте будут решать, что делать с "незаконным санкционным режимом"
11:21 12.04.2019
Авиация и флот ЮВО отрабатывают межвидовое взаимодействие в Черном море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс