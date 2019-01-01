В оккупированном Крыму растет протестная активность - РосСМИ

12:01 12.04.2019 0 комментариев Крым

В рейтинге, составленном Институтом региональной экспертизы по итогам марта 2019 года, аннексированный Россией Крым находится в наиболее стабильной – «зеленой» зоне.

Однако, по сравнению с февралем поднялся вверх, что говорит о росте напряженности, пишет  РИА «Новый День».

В отличие от оккупированного Севастополя, который находится в рейтинге выше Крыма и входит в группу нестабильных регионов за счет "противостояния местных элит", в оккупированном Крыму протестные настроения отражают, в первую очередь, недовольство населения оккупационным "правительством" и проецируются на "власть вообще".

И если в оккупированном Севастополе в минувшем месяце произошло лишь одно заметное с точки зрения протестной активности событие (митинг против «Единой России»), то в Крыму коррупционные скандалы и застарелые нерешенные проблемы вылились в целую серию протестных акций: пикет против «беспредела власти», митинги в защиту социально-экономических прав трудящихся, пикеты против российских властей и так далее.



Ещё на эту тему:

14:05 18.12.2018
В оккупированном Севастополе потерявшие работу предприниматели "штурмуют" прокуратуру / Фото
11:45 10.12.2018
Росгвардия "на высоком профессиональном уровне" будет гонять недовольных крымчан / Фото
11:34 03.12.2018
Севастопольцы в оригинальной форме выразили недовольство оккупационными "властями" / Фото
20:59 03.09.2018
Вслед за Феодосией восстал Коктебель
11:07 03.09.2018
В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства
13:47 18.07.2018
Бумбокс устроит певческую акцию протеста на границе с временно оккупированным Крымом
15:33 05.07.2018
В оккупированном Крыму роботы научились ругать местную "власть"
12:41 26.06.2018
В Крыму оккупационная власть запретила митинг против российской пенсионной реформы
08:48 05.06.2018
В оккупированном Севастополе около 300 человек вышли на митинг против «правительства» города
21:24 01.06.2018
Здоровье голодающего в оккупированном Крыму Балуха значительно ухудшилось
15:20 19.03.2018
Крымский активист Балух объявил бессрочную голодовку
01:06 13.03.2018
Глава Генической РГА предлагает провести акцию против выборов президента России в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
Все новости страны
Армения Армения
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
10:01 12.04.2019
Греция вынуждает COSCO корректировать планы развития порта Пирей
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
Все новости страны
Грузия Грузия
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
13:21 10.04.2019
Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
Все новости страны
Молдова Молдова
20:01 11.04.2019
В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
Все новости страны
Россия Россия
12:21 12.04.2019
В России заявили о завершении разработки С-500
21:21 11.04.2019
РЖД срывает сроки строительства стратегических магистралей России
18:21 11.04.2019
Экипажи ударных вертолетов ЮВО учились прикрывать мотострелковые подразделения в ночное время
17:21 11.04.2019
Связисты ЮВО провели в Ставропольском крае масштабную радиотренировку в рамках контрольной проверки
Все новости страны
Румыния Румыния
09:41 12.04.2019
США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
Все новости страны
Турция Турция
21:01 11.04.2019
Отдельные компоненты для С-400 могут производиться в Турции - Песков
13:21 11.04.2019
Біля берегів Туреччини знайшли затонулий корабель часів Бронзового століття
18:21 10.04.2019
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
Все новости страны
Украина Украина
12:41 12.04.2019
В Москві 17 квітня розглянуть "справи" військовополонених українських морякыв
12:01 12.04.2019
В оккупированном Крыму растет протестная активность - РосСМИ
11:41 12.04.2019
"Друзья Крыма" на форуме в Ялте будут решать, что делать с "незаконным санкционным режимом"
11:21 12.04.2019
Авиация и флот ЮВО отрабатывают межвидовое взаимодействие в Черном море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс