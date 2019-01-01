В оккупированном Крыму растет протестная активность - РосСМИ
|12:01 12.04.2019
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|Крым
В рейтинге, составленном Институтом региональной экспертизы по итогам марта 2019 года, аннексированный Россией Крым находится в наиболее стабильной – «зеленой» зоне.
Однако, по сравнению с февралем поднялся вверх, что говорит о росте напряженности, пишет РИА «Новый День».
В отличие от оккупированного Севастополя, который находится в рейтинге выше Крыма и входит в группу нестабильных регионов за счет "противостояния местных элит", в оккупированном Крыму протестные настроения отражают, в первую очередь, недовольство населения оккупационным "правительством" и проецируются на "власть вообще".
И если в оккупированном Севастополе в минувшем месяце произошло лишь одно заметное с точки зрения протестной активности событие (митинг против «Единой России»), то в Крыму коррупционные скандалы и застарелые нерешенные проблемы вылились в целую серию протестных акций: пикет против «беспредела власти», митинги в защиту социально-экономических прав трудящихся, пикеты против российских властей и так далее.
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