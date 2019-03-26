Члены международной ассоциации "Друзья Крыма" обсудят на предстоящем пятом Ялтинском "международном" экономическом форуме "успехи" в развитии аннексированного полуострова и борьбу с "незаконным" санкционным режимом.

Об этом сообщил ТАСС зампредседателя тюню "Совета министров" оккупированного Кріма - постоянный "представитель" оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В этом году на форум приглашены представители более чем 30 стран, на сегодня подтвердили свое участие представители 20 стран. Будет организована отдельная секция - заседание международной ассоциации "Друзей Крыма", - рассказал Мурадов. - Обсудим три главные темы: объективное информирование зарубежного гражданского общества о ситуации в <оккупированном> Крыму, разработка предложений по борьбе с "незаконной санкционной политикой", которая вредит всей мировой экономике, и продвижение темы признания "российского статуса Крыма" политическими институтами зарубежных государств", - сказал Мурадов.

По его словам, члены ассоциации рассказывают о реальной ситуации в регионе жителям своих стран. "Мы будем информировать членов ассоциации о социально-экономическом развитии <оккупированного> Крыма, нам есть, что сказать: за последний год много позитивных результатов достигнуто в <оккупированном> Крыму. Они (члены ассоциации - прим. ТАСС) являются важным каналом доведения правдивой информации до гражданского общества зарубежных стран", - добавил Мурадов.

На форуме ожидаются члены ассоциации "Друзья Крыма" из Армении, Китая, Японии, Туниса, Турции и ряда стран Европы.

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили участники конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", которая прошла в ноябре 2017 года в оккупированной Ялте. Ранее Мурадов сообщал, что клубы "Друзей Крыма" существуют в 36 странах, в том числе ЕС, странах Америки, Азии. Они созданы для продвижения интересов Крыма и доведения объективной информации о крымском референдуме и жизни в Крыму.

Пятый Ялтинский "международный экономический форум" пройдет в Крыму 17-21 апреля. На него приглашены более 3 тысяч участников из 100 стран.