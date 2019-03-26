Подразделения 4-й армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны совместно с силами Черноморского флота страны-агрессора отрабатывают вопросы организации межвидового взаимодействия в акватории Черного моря.

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит-2019», которые "послужили хорошим подспорьем" для отработки силами Черноморского флота оккупантов и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки, сообщает сегодня, 12 апреля, пресс-служба Министерства обороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация совершила перелеты с аэродромов базирования, дислоцированных на Кубани и в Ростовской области, на запасные аэродромы, расположенные, в том числе, на территории Крыма, здесь также развернут совместный пункт управления силами авиации округа и сил Черноморского флота оккупантов. Экипажи боевых кораблей отрабатывают взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов береговой инфраструктуры аннексированного Крымского полуострова, а также "противодействие" корабельным группам условного противника в морской зоне.

На различных этапах силы авиации и флота попеременно действуют за "своих" и "чужих", что обеспечивает двусторонний принцип выполнения учебно-боевых задач, способствует принятию командирами нестандартных и нешаблонных решений.

Сообщается, что расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отработали задачи по распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей в зоне ответственности, выполнив электронные пуски ракет по обнаруженным воздушным целям.

В качестве условного противника были задействованы многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, до этого совершившие перелет в Крым с аэродрома базирования в Ростовской области, в ходе которого провели экипажи провели бомбометание по наземным мишеням различной сложности. Истребители-бомбардировщики были условно уничтожены электронными пусками ракет зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» до того как успели выполнить учебно-боевую задачу.

Совместные учения НАТО «Морской щит-2019» проходят с 8 апреля в юго-западной части Черного моря, в них принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции и Румынии во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.