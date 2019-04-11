Міністр оборони Степан Полторак розповів про результати співпраці української армії з інструкторами країн НАТО.

Про це інформує прес-служба Міноборони України.

"Сьогодні ми з моїм колегою - Міністром охорони краю Литовської Республіки, підписали Меморандум про постійне перебування спеціалістів Литви в Україні для того, щоб проводити спільні тренування і навчання. Завдяки нашим партнерам по НАТО в нас на постійній основі перебувають спеціалісти зі США, Великої Британії, Литви та інші спеціалісти, які допомагають нам готувати висококваліфікованих військових. Таку військову підготовку за стандартами Альянсу пройшли майже 20 тисяч військовослужбовців ЗС України", - повідомив Полторак.

Він наголосив, що чисельність навчань, які ЗСУ проводять спільно з партнерами Альянсу, збільшилася в десятки разів.

"Ми рухаємось вперед у питаннях, пов’язаних з взаємосумісністю, в нас сьогодні є можливість проводити спільні навчання у наших навчальних Центрах з нашими партнерами зі США, Литви, Великої Британії. На одній обстановці з єдиними завданнями з єдиним замислом, і це дуже ефективно", - сказав міністр.

Полторак також зазначив, що озброєння, яке Україна розробляє або закуповує, абсолютно інтегроване в стандарти НАТО. Зокрема, ракетний комплекс також повністю інтегрований до стандартів Альянсу.