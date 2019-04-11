Командування ВМСУ обговорило питання блокади Азовського моря з делегацією Чехії
|10:41 12.04.2019
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|Крым
Метою даною зустрічі стало обговорення питання блокади Азовського моря Росією.
Росія вважає своє домінування в Чорноморському регіоні інструментом для проектування сили на середземноморському і близькосхідному регіонах, повідомила прес-служба МО України.
Як відомо, на початку 2018 року ситуація зі свободою судноплавства погіршилася внаслідок, по-перше, встановлення ФСБ РФ інспекційних дій щодо всіх цивільних суден, які проходять від та до українських портів. По-друге, через збільшення часу очікування для отримання дозволу на проходження Керченської протоки цими суднами.
Також учасники заходу говорили про головні райони концентрації зусиль країни-агресора, щоб впливати на Україну і домінувати у північній частині Чорного та Азовського морів.
Зокрема, мова йшла про Крим, окупований Росією у 2014 році, який став «непотоплюваним авіаносцем» і плацдармом для генерування сил для російських операцій в Чорноморському регіоні. Згадали про газові платформи в межах української виключної морської зони, які затопили росіяни у березні 2014 року. Під час зустрічі, також було зазначено, що на даний час ВМС ЗС України вживає всіх заходів для стримування агресії на континентальну частину України, а також для захисту своїх суверенних прав в Азовському морі і Керченській протоці, повідомляє прес-служба.
"Ми вдячні за ту підтримку, яку нам надають країни ЄС, зокрема Чеська Республіка, у нашій боротьбі за незалежність. Для нас це дуже важливо, особливо в такий непростий час. Це ще раз доводить, що зараз іде протистояння агресивним та незаконним діям Російської Федерації не тільки з боку України, а й з боку усієї Європи", — зазначив начальник штабу — перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Андрій Тарасов.
У свою чергу голова Комітету у закордонних справах Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Лубомир Заоралек зауважив, що Росія ще раз довела, що хоче панувати в морі і використовувати це як інструмент для обмеження економічного розвитку України.
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