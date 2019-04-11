Метою даною зустрічі стало обговорення питання блокади Азовського моря Росією.

Росія вважає своє домінування в Чорноморському регіоні інструментом для проектування сили на середземноморському і близькосхідному регіонах, повідомила прес-служба МО України.

Як відомо, на початку 2018 року ситуація зі свободою судноплавства погіршилася внаслідок, по-перше, встановлення ФСБ РФ інспекційних дій щодо всіх цивільних суден, які проходять від та до українських портів. По-друге, через збільшення часу очікування для отримання дозволу на проходження Керченської протоки цими суднами.

Також учасники заходу говорили про головні райони концентрації зусиль країни-агресора, щоб впливати на Україну і домінувати у північній частині Чорного та Азовського морів.

Зокрема, мова йшла про Крим, окупований Росією у 2014 році, який став «непотоплюваним авіаносцем» і плацдармом для генерування сил для російських операцій в Чорноморському регіоні. Згадали про газові платформи в межах української виключної морської зони, які затопили росіяни у березні 2014 року. Під час зустрічі, також було зазначено, що на даний час ВМС ЗС України вживає всіх заходів для стримування агресії на континентальну частину України, а також для захисту своїх суверенних прав в Азовському морі і Керченській протоці, повідомляє прес-служба.

"Ми вдячні за ту підтримку, яку нам надають країни ЄС, зокрема Чеська Республіка, у нашій боротьбі за незалежність. Для нас це дуже важливо, особливо в такий непростий час. Це ще раз доводить, що зараз іде протистояння агресивним та незаконним діям Російської Федерації не тільки з боку України, а й з боку усієї Європи", — зазначив начальник штабу — перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Андрій Тарасов.

У свою чергу голова Комітету у закордонних справах Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Лубомир Заоралек зауважив, що Росія ще раз довела, що хоче панувати в морі і використовувати це як інструмент для обмеження економічного розвитку України.