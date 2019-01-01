У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
|10:21 12.04.2019
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|Болгария
Кілька тисяч жителів болгарського міста Габрово протестували у четвер, 11 квітня, проти безчинств трьох ромів, які жорстоко побили продавця одного з міських магазинів.
Габрово заблоковано представниками правоохоронних органів, повідомляє Укрінформ з посиланням на болгарські ЗМІ.
Поліція перекрила всі в'їзди і виїзди з міста. Спеціалізовані загони охороняють як протестувальників, так і квартали, де мешкають роми.
Згідно з оприлюдненою інформацією, організатори акції протесту прагнуть зберегти спокій, щоб не допустити ескалації. Однак учасники акції періодично жбурляють у поліцейських різні предмети.
Як повідомлялося, в середу, 10 квітня, в одній із міських крамниць троє ромів жорстоко побили продавця.
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