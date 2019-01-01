Центральный археологический совет Греции (KAS) объявил «археологической зоной» территорию, охватывающую две пятых муниципалитета Пирей, что ставит под угрозу планы COSCO Shipping Ports по развитию порта.

Об этом сообщают Порты Украины ссылаясь на ТАСС.

Порт Пирей имеет ключевую роль в стратегическом проекте китайского правительства Новый Шелковый путь. Задержки в реализации развития порта могут вызвать напряженность в отношениях между Грецией и Китаем и затормозить приток частных иностранных инвестиций в страну.

В феврале 2019 года Комитет по планированию и развитию порта Греции частично утвердил представленный PPA генеральный план развития порта, который предусматривает строительство на его территории торгового центра, отелей и многоэтажного жилого комплекса.

В декабре 2018 года правительство приняло решение о приостановке тендера на строительство нового круизного терминала в порту Пирей.

Порт Пирей — один из крупнейших портов Европы по контейнерообороту и пассажиропотоку. В 2016 году 51% акций порта приобрела COSCO. В порту работает два контейнерных терминала, которые контролируются COSCO. PCT увеличил контейнерооборот в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 20% — до 4,4 млн TEU, PPA — на 10%, до 499 тыс. TEU