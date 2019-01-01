США розгортають у Румунії систему THAAD на кілька тижнів, стверджують в НАТО

09:41 12.04.2019 0 комментариев Румыния

У зв'язку з плановим оновленням натовської системи протиракетної оборони Aegis Ashore в Румунії США тимчасово розгорнуть замість неї систему ПРО THAAD.

"В ході оновлення (Aegis Ashore - ІФ) Сполучені Штати виконають свої зобов'язання щодо протиракетної оборони НАТО шляхом тимчасового розгортання системи висотного заатмосферного перехоплення (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) в Девеселу, в Румунії", - йдеться в повідомленні прес-служби альянсу, передає  Інтерфакс-Україна.

У ньому пояснюється, що заплановане оновлення є "частиною європейського поетапного адаптивного підходу Сполучених Штатів до протиракетної оборони, яке оголосили у вересні 2009 року".

"Підрозділ THAAD буде перебувати під оперативним контролем НАТО і повним політичним контролем Північноатлантичної ради", - підкреслюють у штаб-квартирі організації. Воно "буде зосереджено на потенційні загрози з-за меж євроатлантичного регіону".

Це підрозділ, йдеться в комюніке, буде присутній в Румунії доти, поки не завершиться оновлення Aegis Ashore Romania - "лише оборонної системи".

Як повідомляють у НАТО, очікується, що оновлення і розгортання Aegis Ashore триватиме кілька тижнів.

Американська система ПРО THAAD призначена для перехоплення балістичних ракет малої і середньої дальності.

1 квітня повідомлялося, що США і Ізраїль завершили масштабні навчання з швидкого розгортання на ізраїльській території систем THAAD.

4 березня Європейське командування армії США вперше розгорнуло на півдні Ізраїлю ці системи ПРО, і 250 солдатів і офіцерів.

Метою навчань, за повідомленнями ізраїльських ЗМІ, було відпрацювання спільних дій з армією оборони Ізраїлю і перевірки можливості швидкого розгортання систем у різних точках світу.



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