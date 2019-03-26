У НАТО не готові до політичного рішення про прийняття України до Альянсу, вважає екс-заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow).

"Ми маємо бути реалістами в короткостроковій і середньостроковій перспективі Україна ще не готова до членства в НАТО. Але НАТО також не готове до такого монументального політичного рішення", - сказав він, виступаючи на Київському безпековому форумі в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, з обох сторін - Альянсу та України, можна зробити низку кроків для підготовки країни до вступу в НАТО.

Зокрема, говорячи про реформи в Україні, А.Вершбоу зазначив, що необхідно провести реформу парламенту.

"Ми дивимося на те що відбувається, Європа спостерігає й очікує, що буде через 10 днів, новообраного президента. Ми хочемо бачити, що у ВР буде новий рівень партнерства, якого ми не бачили раніше... Ми хочемо бачити чисті вибори, ми хотіли б, щоб парламентські вибори були б такими самим чистими, як і перший тур президентських", - зазначив він.