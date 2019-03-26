Прем’єр Вірменії Пашинян уникнув відповіді на запитання, чий Крим
|09:01 12.04.2019
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|Крым
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Україна і Росія друзі для його країни, а прямої відповіді щодо анексовного Криму він не дав.
Після виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи Пашиняна запитали, чий, на його думку, Крим, та чому Вірменія голосує проти проукраїнських резолюцій щодо анексованого півострова, передає Главком.
«Часто ми в такій ситуації, коли дві сторони конфлікту є нашими друзями. Дуже важко робити вибір між другом і другом. Наш глобальний вибір — це мир, діалог, стабільність і розвиток», — сказав він.
9 грудня у Вірменії пройшли позачергові парламентські вибори. Перемогу здобув блок в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок», який набрав 70,43% голосів. Також в законодавчий орган пройшли партії «Процвітаюча Вірменія (8,27% голосів) і «Освічена Вірменія» (6,37% голосів).
Раніше дипломат Олександр Божко, посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010) попередив, що під час формування уряду Вірменії Пашинян відчує кадровий голод.
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