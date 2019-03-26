Північноатлантичний альянс затвердив пакет допомоги Україні і Грузії в Чорному морі і тепер повинен приступити до його реалізації.

Про це заявив глава Представництва НАТО в Україні Олександр Винников в коментарі кореспонденту УНН під час 12-го Київського безпекового форуму.

"НАТО має комплексний пакет допомоги для України з 2016 року. У Вашингтоні міністри закордонних справ вирішили посилити ситуаційну обізнаність НАТО в Чорноморському регіоні, а також посилити підтримку ключових партнерів в Чорному морі - тобто України і Грузії. Тому ми збираємося приділяти більше уваги відвідуванню портів, навчання та обміну інформацією для наших партнерів. Рішення було прийнято на минулому тижні, і тепер його реалізація повинна початися", - сказав дипломат.



За словами Віннікова, "пакет" повинен посилити вже наявні заходи, що вживаються НАТО в чорноморському регіоні.



"Це буде постійний процес. Це буде посилення вже існуючих заходів підтримки, і в якості пріоритету для України і Грузії буде відкрито більше заходів. Як ви бачили, недавно була морська група НАТО, яка відвідала порт. Ми очікуємо більше таких візитів в майбутньому, а також союзники на двосторонній основі відправляють кораблі в українські порти, і вони будуть продовжувати це робити", - заявив він.