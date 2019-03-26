Одужання військовополоненого українського моряка Василя Сороки після операції відбувається важко й повільно.

Про це повідомив адвокат Сергій Бадамшин у Facebook після відвідування в СІЗО моряка Сороки, якому 11 квітня, виповнилося 28 років, передає Укрінформ.

"Василь бореться за своє одужання, яке йде важко й повільно. Залишився невеликий набряк на кисті, болючі відчуття. Після зняття лангети буде зрозуміло, як триває процес відновлення функцій руки і пальців. Поки що все знерухомлено пов'язкою", - написав адвокат.

Проте, зазначив він, "настрій Василя на позитиві".

За словами адвоката, він привітав свого підзахисного з днем народження і передав йому всі слова підтримки.

«Мені вдалося підгадати і провести слідчі дії за участю Василя саме сьогодні, щоб підтримати його в цей день. Привітав його з днем народження і передав Василю всі привітання і слова підтримки від усіх-усіх-усіх", - зазначив Бадамшин.

Читайте також: Полонені моряки не стали "говорити по щирості" з російськими психіатрами - адвокат

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені, в тому числі й Сорока.

Підконтрольні Росії "суди" в окупованому Криму заарештували всіх затриманих українських моряків за звинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). У січні Лефортовський суд Москви продовжив арешт на три місяці. Зараз усі моряки перебувають у СІЗО "Лефортово".

18 березня під час операції в четвертій Міській клінічній лікарні Москви з кисті Василя Сороки витягли вісім осколків, а сухожилля 2-4 пальців руки лікарям довелося пересаджувати.