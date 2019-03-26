Під час психіатричної експертизи в московському Інституті імені Сербського лікарі намагалися вивести полонених українських моряків на розмову "по щирості".

Про це адвокат Марія Куракіна повідомила у Facebook після зустрічі в Лефортово зі своїм підзахисним військовополоненим українським моряком Андрієм Артеменко, передає Укрінформ.

"Як ми і очікували, лікарі намагалися різними питаннями вивести на розмову «по щирості». Як сказав мені Андрій, мої слова щодо можливих запитань у справі були в точку, і наша підготовка до цього варіанту розвитку подій йому допомогла. На питання у справі відповідати відмовився. Повідомив лікарям відомості за станом свого здоров'я - про отримані ним поранення, лікарські рекомендації", - розповіла Куракіна.

Вона уточнила, що на психолого-психіатричну експертизу в Інститут ім. Сербського "четвірку" українських моряків (Сорока Василь, Артеменко Андрій, Эйдер Андрій, Мельничук Олег) вивозили 28 березня.

З інших актуальних новин вона повідомила, що із її підзахисним зустрілися комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович і уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

"Дуня Міятович активно цікавилася умовами утримання в камері. Зберігання продуктів і речей, площа камер у корпусах знаменитого російського ізолятора «Лефортово» – все це не залишилося без уваги Комісара РЄ. Відбувся докладна розмова з питань умов утримання. Андрія також минулого тижня відвідував консул", - написала адвокат.

За її словами, Андрій з радістю сприйняв новину про його нагородження Орденом Мужності.

"Новині про його нагородження Орденом Мужності III ступеня зрадів. Це чергова нагорода 25-річного моряка, раніше Андрій Артеменко був нагороджений медаллю за досягнення в службі III ступеня", - розповіла Куракіна.

Вона повідомила, що її підзахисний отримує не всю адресовану йому кореспонденцію.

"28 березня, одразу після його заяви, отримав листи від рідних і друзів - поштові та електронні, які йому надсилали ще в «Матросскую тишину» і тепер у «Лефортово». Також отримав листа від Ірини Геращенко, листи з різних куточків України (Ужгород), з Посольства Литви і навіть від ліги українських велосипедистів. Співробітники ізолятора видали роздруківку вхідної кореспонденції, і ми з'ясували, що далеко не всі листи Андрій отримав. Будемо розбиратися з цим далі", - повідомила адвокат.

Вона додала, що скоро Андрій побачить свою наречену і хлопців із його "четвірки" на засіданні Лефортовського районного суду, яке відбудеться наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Російська сторона призначила психолого-психіатричну судову експертизу всім 24 військовополоненим морякам. У січні 2019 року Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії про порушення прав затриманих українських моряків.