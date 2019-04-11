ОАО Российские железные дороги срывает сроки запланированной модернизации на Балтийско-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, сообщает ghall.com.

«По итогам 2018 года РЖД не достроила ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта „Развитие БАМа и Транссиба“ в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей. По итогам года был принят только 1 объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличили пропускную способность, как планировали», — сообщил на коллегии СП аудитор Валерий Богомолов.

По проекту развития участка Междуреченск — Тайшет сроки ввода 13 из 22 объектов продлены с 2016 до 2020 года. Техническая готовность восьми объектов составляет менее 50%, по трем объектам работы не начинались.

Похожая ситуация с проектом по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна: плановые показатели не выполнены, объекты в срок не введены, говорится в сообщении Счетной палаты.

«Учитывая сложившуюся динамику, есть риск не достигнуть показателя федерального проекта „Железнодорожный транспорт и транзит“ по увеличению провозной способности в 2019 году», — предупредил аудитор.

С нарушением сроков идет и реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург». РЖД не обеспечило разработку проектной документации по большинству объектов участка Москва — Казань. При этом завершить данную работу компания должна была до конца 2018 года.

Другая проблема — остатки неиспользованных взносов в уставный капитал РЖД: по итогам 2018 года они увеличились в 1,5 раза и на 1 января 2019 года превысили 52 млрд рублей. Причины накопления остатков — позднее внесение изменений в федеральный бюджет по объемам инвестиций, предусмотренных РЖД, а также недостатки системы расчета взносов.

«При подготовке предложений по взносам в уставный капитал холдинга Росжелдор систематически не учитывает незавершенные объекты и неиспользованные остатки взносов прошлых лет. В результате суммы взносов в 2018 году и остатки, сформировавшиеся на начало года, на 20,4 млрд рублей превысили объемы бюджетного финансирования, предусмотренные инвестиционной программой компании», — пояснил Валерий Богомолов.

Первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов признал, что проблемы существуют, и рассказал, что госкомпания ведет мониторинг по этим вопросам.