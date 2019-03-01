Отдельные компоненты для С-400 могут производиться в Турции - Песков
|21:01 11.04.2019
|0 комментариев
|Турция
Отдельные компоненты для комплекса С-400, согласно договоренностям Москвы и Анкары, могут производиться в Турции.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу уточнить, означает ли заявление главы российского государства о возможной совместной разработке Россией и Турцией военной техники возможное совместное производство С-400, передает ТАСС.
"Речи о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может. Это новые виды вооружений. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал он.
Песков уточнил, что речь идет о таком совместном производстве на территории Турции.
Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля называл среди перспективных проектов сотрудничества Москвы и Анкары в области военно-технического сотрудничества возможные поставки в Турцию российской продукции военного назначения. Президент РФ также заявил, что Россия и Турция "вполне могут выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники".
Ещё на эту тему:
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
Туреччина не виключає купівлі у Росії ще одного комплексу С-400
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
Эрдоган исключил отказ от закупки российских ЗРК С-400
США заморозят на год поставку истребителей F-35 Турции - СМИ
У Туреччині пояснили причини вибору С-400 та відмови від Patriot
В Турции расширяется ассоциация оборонных компаний
США одобрили продажу Турции ракет Patriot на 3,5 млрд долларов