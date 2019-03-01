Отдельные компоненты для комплекса С-400, согласно договоренностям Москвы и Анкары, могут производиться в Турции.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу уточнить, означает ли заявление главы российского государства о возможной совместной разработке Россией и Турцией военной техники возможное совместное производство С-400, передает ТАСС.

"Речи о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может. Это новые виды вооружений. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал он.

Песков уточнил, что речь идет о таком совместном производстве на территории Турции.

Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля называл среди перспективных проектов сотрудничества Москвы и Анкары в области военно-технического сотрудничества возможные поставки в Турцию российской продукции военного назначения. Президент РФ также заявил, что Россия и Турция "вполне могут выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники".