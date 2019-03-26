"Дело Веджие Кашка": В оккупированном Крыму "суд" постановил взыскать деньги с "потерпевшего"

20:41 11.04.2019 0 комментариев Крым

Симферопольский районный "суд" в полном объеме удовлетворил иск адвоката Маммета Мамбетова, поданный в интересах ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.

"Суд" постановил взыскать с «потерпевшего» Юсуфа Айтана денежные средства, которые он взял в долг у Кашка и отказывался отдавать.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает ATR.

"Деньги, которые Айтан взял у Кашка, послужили формальной причиной возбуждения дела о вымогательстве против крымских татар Асана Чапуха, Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача, к которым Кашка обратилась за помощью в возвращении долга. Не желая его выплачивать, Айтан сотрудничал с сотрудниками ФСБ, которые инициировали дело против крымских татар", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что решение Симферопольского районного "суда" подтверждает позицию обвиняемых, которые настаивали, что не имели никакого умысла на обогащение и, соответственно, не занимались вымогательством, а лишь настаивали на выплате долга со стороны Айтана.

Напомним, 23 ноября 2017 года ФСБ РФ задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи,  Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.

Оккупанты обвиняли мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. 

Задержанные крымские татары в момент облавы в кафе находились вместе с Веджие Кашка. Во время задержаний Веджие Кашка стало плохо. Ее увезли на "скорой". По дороге в больницу женщина скончалась. 

"Прокуратура" просит для фигурантов до 3,5 года условно.



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