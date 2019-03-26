Держдеп США не рекомендує їхати в окупований Крим у зв'язку з "широкою військовою присутністю"

20:21 11.04.2019 0 комментариев Крым

Державний департамент США не рекомендує американським туристам подорожувати в Росію. Також американцям не рекомендується їхати в окупований Крим. 

РФ все ще знаходиться в списку країн, де слід проявляти обережність через тероризм, переслідування і довільне застосування місцевих законів, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Держдепу.

"Проявляйте велику обережність через тероризм, переслідування і довільне застосування місцевих законів. У деяких районах підвищений ризик небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу фахівці приділили окупованому Криму. У Держдепартаменті заявили, що у зв'язку з широкою військовою присутністю в Криму, Росія, ймовірно, планує вжити подальших воєнних дій на півострові в рамках своєї окупації цієї частини України.

"Міжнародне співтовариство, включаючи Сполучені Штати і Україну, не визнає анексію Криму Росією. Окупаційна влада Криму продовжує жорстоко поводитися з іноземцями і місцевим населенням, особливо проти тих, кого вони підозрюють противником суверенітету РФ на півострові. Уряд США не може надавати невідкладну допомогу американським громадянам, які подорожують на окуповану територію, оскільки американським держслужбовцям заборонено їздити в Крим", - наголошується в документі.

Також в Держдепі зазначили, що громадяни США, які відвідують або проживають в Росії, "піддавалися довільним допитам або затримання російськими посадовими особами і можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагань".

"Російські чиновники можуть необгрунтовано затримувати консульську допомогу затриманим громадянам США. Російська влада довільно застосовує закон щодо релігійних діячів США і проводить сумнівні кримінальні розслідування щодо громадян США, які займаються релігійною діяльністю", - додали в департаменті.



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