В парламенте Молдовы состоялись первые переговоры между социалистами и блоком ACUM

20:01 11.04.2019 0 комментариев Молдова

В Молдове состоялись первые после выборов переговоры между представителями проевропейского блока ACUM и пророссийской Партией социалистов, показавшие низкие шансы на образование парламентской коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

Переговоры произошли по инициативе Партии социалистов о формировании парламентского большинства.

Представитель ACUM Александр Слусар заявил, что блок не рассматривает возможность создания коалиции с Партией социалистов, а предлагает сотрудничать только в принятии "антиолигархических законов и освобождении государства". В проевропейском блоке заявляют, что не собираются принимать участие в распределении должностей из-за разницы во взглядах с социалистами.

В ACUM готовы рассматривать так называемые "антиолигархические законопроекты", но не готовы к рассмотрению "разделяющих общество", например о НАТО и статусе языков.

Социалисты утверждают, что не рассматривают вариант создания коалиции с Демократической партией во главе с самым богатым олигархом Молдовы Владом Плахотнюком. Наиболее вероятным развитием событий в случае невозможности договориться с ACUM они называют досрочные выборы.

В выступлении по итогам переговоров депутат-социалист Ион Чебан отметил, что социалисты не поддержат миноритарное правительство ACUM. Финальное решение о дальнейших действиях партии будет объявлено после Республиканского совета политической силы.

В ACUM по итогам переговоров заявили, что если социалисты и дальше будут настаивать на коалиции, то ACUM не о чем с ними говорить.

Новый парламент Молдовы, который впервые собрался 21 марта, пока не имеет большинства, необходимого для назначения спикера и нового правительства.

По итогам парламентских выборов ни одна из партий не набрала достаточного количества голосов для формирования большинства. Социалисты получили 35 мандатов, демократы - 30, блок ACUM - 26, партия "Шор" - 7 мандатов, независимые кандидаты - 3 мандата.



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