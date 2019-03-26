Українська дівчинка, яка проживає з батьками у Мюнхені, отримала лист із московського слідчого ізолятора "Лефортово" від командира буксира "Яни Капу" військовополоненого старшини 1-ї статті Олега Мельничука.

Це була відповідь на лист, який українка написала на знак підтримки після акту збройної агресії та захоплення у листопаді минулого року Росією у районі Керченської протоки 24 українських військових моряків, повідомляє Укрінформ.

"Дякую за лист. Дякую за вашу підтримку. Завдяки вашим листам ми тримаємося, і настрій покращується", - написав полонений військовий моряк.

Він також подякував за малюнок, який був надісланий до лефортовської в'язниці.

Командир "Яни Капу" також висловив сподівання, що всі полонені українські військові моряки якнайскоріше повернуться додому.