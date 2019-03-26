Українська дівчинка у Мюнхені отримала лист від полоненого командира "Яни Капу"
|19:41 11.04.2019
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|Крым
Українська дівчинка, яка проживає з батьками у Мюнхені, отримала лист із московського слідчого ізолятора "Лефортово" від командира буксира "Яни Капу" військовополоненого старшини 1-ї статті Олега Мельничука.
Це була відповідь на лист, який українка написала на знак підтримки після акту збройної агресії та захоплення у листопаді минулого року Росією у районі Керченської протоки 24 українських військових моряків, повідомляє Укрінформ.
"Дякую за лист. Дякую за вашу підтримку. Завдяки вашим листам ми тримаємося, і настрій покращується", - написав полонений військовий моряк.
Він також подякував за малюнок, який був надісланий до лефортовської в'язниці.
Командир "Яни Капу" також висловив сподівання, що всі полонені українські військові моряки якнайскоріше повернуться додому.
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