Следственное управление в оккупированном Крыму разыскивает "экс-вице-премьера"

19:21 11.04.2019 0 комментариев Крым

В Крыму объявили в розыск экс-вице-премьера оккупационного "правительства" Республики, бывшего "главу администрации" Судака Владимира Серова. 

Эту информацию РИА Новости подтвердил компетентный источник в правоохранительных органах. 

По имеющейся информации, "главное следственное управление Следственного комитета" по оккупированному Крыму возбудило уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве). 

Мздоимство якобы было связано с решением вопроса о передаче права собственности на землю, цена положительного решения — несколько миллионов рублей. 

Источник уточнил, что сейчас Серов скрывается от следствия. 

В деле о земельных махинациях в Судаке, который до назначения на пост зампреда крымского правительства возглавлял Владимир Серов, замешаны и другие крымские "випы" – депутаты "горсоветов" Судака и Симферополя. 

По информации источников, в связи с незаконными операциями с землей гаражно-строительного кооператива "Горный" задержан депутат горсовета Судака от ЛДПР Владимир Болтунов. 

В этой истории "всплыл" также депутат Симферопольского горсовета от ЛДПР, однако пока точной информации на этот счет нет. Для проверки этих данных и уточнения обстоятельств дела РИА Новости Крым направил информационные запросы в Главное следственное управление Следственного комитета по оккупированному Крыму и "МВД" оккупированного Крыма. 

Напомним, что в начале марта УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории, подозреваемого в превышении полномочий. В администрации и кабинете мэра прошли обыски и выемка документов.



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