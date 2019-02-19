В Крыму объявили в розыск экс-вице-премьера оккупационного "правительства" Республики, бывшего "главу администрации" Судака Владимира Серова.

Эту информацию РИА Новости подтвердил компетентный источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, "главное следственное управление Следственного комитета" по оккупированному Крыму возбудило уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

Мздоимство якобы было связано с решением вопроса о передаче права собственности на землю, цена положительного решения — несколько миллионов рублей.

Источник уточнил, что сейчас Серов скрывается от следствия.

В деле о земельных махинациях в Судаке, который до назначения на пост зампреда крымского правительства возглавлял Владимир Серов, замешаны и другие крымские "випы" – депутаты "горсоветов" Судака и Симферополя.

По информации источников, в связи с незаконными операциями с землей гаражно-строительного кооператива "Горный" задержан депутат горсовета Судака от ЛДПР Владимир Болтунов.

В этой истории "всплыл" также депутат Симферопольского горсовета от ЛДПР, однако пока точной информации на этот счет нет. Для проверки этих данных и уточнения обстоятельств дела РИА Новости Крым направил информационные запросы в Главное следственное управление Следственного комитета по оккупированному Крыму и "МВД" оккупированного Крыма.

Напомним, что в начале марта УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории, подозреваемого в превышении полномочий. В администрации и кабинете мэра прошли обыски и выемка документов.