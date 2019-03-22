Управление Федеральной налоговой службы по оккупированному Крыму усиливает борьбу с неплательщиками-нерезидентами с Украины.

Речь идет о тех гражданах Украины, кто владеет на аннексированном полуострове недвижимым имуществом и использует его для ведения предпринимательской деятельности, сообщил 11 апреля руководитель "УФНС" по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, пишет Крыминформ.

«Еще один большой пласт работы – это неуплата налогов нерезидентами. Говоря русским языком, граждане, в большей своей части – это жители Украины, (которые) имеют в собственности недвижимое имущество – магазины, склады, нежилые и жилые помещения, у кого-то по несколько десятков – особняки, гостиницы, – и которые не хотят уплачивать законно установленные налоги. С этой категорией налогоплательщиков мы тоже будем бороться», – сказал Наздрачев.

Он уточнил, что в связи с действующим заявительным порядком регистрации прав на имущество, для выявления таких неплательщиков ФНС пользуется косвенными сведениями, в том числе наладила сотрудничество с поставщиками услуг.

«Люди, которые не вошли в российское налоговое поле, имеют недвижимость в собственности на основании старых украинских документов. Навстречу нам идут ресурсосбытовые организации – (мы отмечаем) рост потребления электроэнергии, газа, воды. Плюс не один объект в собственности: если мы начали «отсекать» от пяти объектов на одного гражданина, и он не декларирует свои доходы от предпринимательской деятельности, значит, мы делаем вывод, что в одной квартире он живет, а четыре – сдает в аренду», – подчеркнул Роман Наздрачев.