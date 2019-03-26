Корабли ЧФ оккупантов провели учения по противовоздушной обороне и высадили десант на берег Крыма

18:41 11.04.2019 0 комментариев Крым

Корабли и морская пехота Черноморского флота страны-агрессора выполняют масштабные учебно-боевые задачи в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Более 10 кораблей ЧФ вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения учения однородных и разнородных корабельных группировок в морских полигонах флота в Черном море, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и комплексы противовоздушной обороны ЧФ оккупантов.

На первом этапе проверки корабли при выходе из пунктов базирования осуществили проводку за тралом, а затем в составе тактических групп провели учение по противовоздушной обороне, в ходе которого отработали действия по обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей, а также передачу целеуказаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику, в роли которого выступили самолёты Су-24 и СУ-30СМ морской авиации ЧФ.

В это же время десант морской пехоты высадился на черноморский берег общевойскового полигона в Крыму. Военнослужащие отработали задачи десантирования с больших десантных кораблей и в составе аэромобильных групп с вертолетов армейской авиации.

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО «Морской щит-2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами ЧФ и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки, сообщает пресс-служба МО.



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