Безпеку України гарантуватиме незмінність курсу на НАТО і продовження оборонної реформи - Полторак

17:41 11.04.2019 0 комментариев Украина

Україна зможе забезпечити безпеку лише незмінністю курсу на вступ до НАТО та продовженням реформи оборонного сектору і зміцненням армії, переконаний міністр оборони України Степан Полторак.

Про це він сказав сьогодні, 11 квітня, в ході 12-го Київського Безпекового Форума.

«Є два шляхи, що можуть забезпечити нашу безпеку. Перше – це незмінність курсу на вступ до НАТО, що закріплено в Конституції. Адже це клуб, який забезпечує безпеку усім країнам, що входять до Альянсу… другий чинник – це вибір пріоритетів щодо будівництва непереможної армії і реформи в оборонній сфері», - підкреслив міністр.

За словами Степана Полторака, наразі оборонна реформа в Україні триває успішно. «Це сама ефективна реформа, тому що дає можливість одразу випробовувати на полі бою те, що ми плануємо», - зазначив він.

Міністр підкреслив, що серед пріоритетів реформи на поточний рік є питання військового менеджменту, оборонного планування, оборонних закупівель.

Щорічний «Київський Безпековий Форум» заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.



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