Экипажи ударных вертолетов ЮВО учились прикрывать мотострелковые подразделения в ночное время
|18:21 11.04.2019
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|Россия
Экипажи боевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» авиаполка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.
Мероприятия проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ
Летчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.
Пилоты также сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.
Экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.
В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.
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