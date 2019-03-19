Экипажи боевых ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» авиаполка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.

Мероприятия проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ

Летчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Пилоты также сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вер­толетов армейской авиации ЮВО.