В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения военные связисты провели масштабную радиотренировку.

К учебно-боевым мероприятиям было привлечено более 300 специалистов связи. На более чем 40 единицах специальной техники были отработаны учебные вопросы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи в сложных ландшафтных и природно-климатических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные связисты так же выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

В ходе радиотренировки было задействовано не менее 60% средств связи, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения (КШМ) Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.

Всего в ходе проверки связисты проведут более 10 комплексных тренировок в различных диапазонах частот на расстояниях от 50 до 100 км.