Связисты ЮВО провели в Ставропольском крае масштабную радиотренировку в рамках контрольной проверки
|17:21 11.04.2019
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|Россия
В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения военные связисты провели масштабную радиотренировку.
К учебно-боевым мероприятиям было привлечено более 300 специалистов связи. На более чем 40 единицах специальной техники были отработаны учебные вопросы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи в сложных ландшафтных и природно-климатических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военные связисты так же выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.
В ходе радиотренировки было задействовано не менее 60% средств связи, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения (КШМ) Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника связи.
Всего в ходе проверки связисты проведут более 10 комплексных тренировок в различных диапазонах частот на расстояниях от 50 до 100 км.
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