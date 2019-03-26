Заарештованим у лютому 2019 року фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Ескендеру Абдулганієву і Рустему Емірусеїнову Київський районний "суд" у Сімферополі продовжив на три місяці запобіжний захід - утримання під вартою.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримську солідарність".

"Це перше продовження по цінай групі ("справа Хізб ут-Тахрір" - червоногвардійська група). Слідчі попросили ще три місяці, так як не встигли провести експертизи по даній кримінальній справі і не допитали п'ятьох свідків обвинувачення", - заявив у коментарі адвокат Едем Семедляєв.

На його думку, запобіжний захід обрано необгрунтовано.

"Ми вважаємо, що клопотання про продовження арешту обрано необґрунтовано, вважаємо, що це проблеми слідства, якщо вони не встигають щось провести або когось опитати. Наші підзахисні не повинні від цього страждати. Є інші запобіжні заходи, не пов'язані з утриманням у слідчому ізоляторі", - підкреслив Семедляєв.

Адвокат Лілі Гемеджі повідомила, що засідання пройшло в закритому режимі, нікого з родичів і людей, які прибули для підтримки заарештованих, не пустили в будівлю суду.

За її словами, захист, домагаючись звільнення з СІЗО своїх підзахисних, апелював міжнародним правом.

"Ми в першу чергу акцентували увагу на тому, що згідно з міжнародним правом до них має застосовуватися 4-а Женевська конвенція, але оцінку цього доводу суд не дав навіть в постанові. Запобіжний захід продовжено на три місяці - до 13 липня 2019 року", - повідомила Гемеджі.

Вона підкреслила, що її 21-річний підзахисний Ескендер Абдулганієв, будучи "наймолодшим з усіх затриманих на сьогодні", подякував небайдужим людям, які "залишають свої справи, приходять до будівлі суду і надають таким чином велику моральну підтримку їм".

У свою чергу адвокат Маммет Мамбетов повідомив, що його підзахисного Рустема Емірусеїнова звинувачують у тероризмі.

"Звинувачується за ч. 1 ст. 205.5 (організація діяльності організації, визнаної у РФ терористичною). Вважають, що може сховатися від слідства, маючи українське громадянство, вплинути на свідків або знищити докази. Захист висловила свою позицію, засновану на нормах міжнародного права, зокрема 4-ій Женевській конвенції і двох резолюціях Генеральної асамблеї ООН", - повідомив Мамбетов.