Росія розуміє тільки мову військової сили – голова делегації Естонії в ПА НАТО
|16:21 11.04.2019
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|Россия
Діалог з Росією навряд чи дозволить зупинити агресію в Україні, тому що росіяни розуміють тільки мову військової сили.
Про це заявив голова делегації Естонії в Парламентській асамблеї НАТО Марко Міхкельсон під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Європейської правди.
"Я думаю, що єдина мова, яку розуміють росіяни – це політика стримування. І у військовій сфері, і через політичні інструменти, такі як санкції. Думаю, ми ще не повністю використали всі можливі інструменти. Росія має зрозуміти, що вона перейшла вже всі "червоні лінії" і далі йти неприпустимо", - сказав Міхкельсон.
Він зазначив, що можна сподіватися на діалог з Путіним, який дозволить забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, але навряд чи такий підхід дасть результат.
"Путін не є президентом миру, він – президент війни. Якщо згадати перші роки його президентства, вони відзначилися війною в Чечні, Грузії, Україні, Сирії і в інших місцях, про які ми не знаємо і де працює ЧВК "Вагнер", - сказав депутат.
"Ми почали тривалий процес, щоб знайти спосіб змусити Росію визнати свою провину, чи то в рамках ООН, чи в інших організаціях", - додав він.
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