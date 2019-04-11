Діалог з Росією навряд чи дозволить зупинити агресію в Україні, тому що росіяни розуміють тільки мову військової сили.

Про це заявив голова делегації Естонії в Парламентській асамблеї НАТО Марко Міхкельсон під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Європейської правди.

"Я думаю, що єдина мова, яку розуміють росіяни – це політика стримування. І у військовій сфері, і через політичні інструменти, такі як санкції. Думаю, ми ще не повністю використали всі можливі інструменти. Росія має зрозуміти, що вона перейшла вже всі "червоні лінії" і далі йти неприпустимо", - сказав Міхкельсон.

Він зазначив, що можна сподіватися на діалог з Путіним, який дозволить забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, але навряд чи такий підхід дасть результат.

"Путін не є президентом миру, він – президент війни. Якщо згадати перші роки його президентства, вони відзначилися війною в Чечні, Грузії, Україні, Сирії і в інших місцях, про які ми не знаємо і де працює ЧВК "Вагнер", - сказав депутат.

"Ми почали тривалий процес, щоб знайти спосіб змусити Росію визнати свою провину, чи то в рамках ООН, чи в інших організаціях", - додав він.