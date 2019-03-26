Українські кораблі відновлять прохід Керченською протокою, коли військові сили України знаходитимуться в повній готовності, а також коли Україна отримає повну підтримку партнерів.

Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак, відповідаючи на запитання журналістів під час 12-го Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.

"Проходити (Керченською протокою – ред.) ми будемо, але ми будемо здійснювати це тоді, коли отримаємо повну готовність наших військово-морських сил, отримаємо підтримку наших партнерів і, я сподіваюсь, безпечний прохід буде забезпечено саме так", - заявив міністр.



Як повідомлялося раніше, Росія пригрозила Києву "війною" через проходження українських кораблів під Керчю.