Стало відомо, коли Україна відновить прохід Керченською протокою
|16:01 11.04.2019
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|Крым
Українські кораблі відновлять прохід Керченською протокою, коли військові сили України знаходитимуться в повній готовності, а також коли Україна отримає повну підтримку партнерів.
Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак, відповідаючи на запитання журналістів під час 12-го Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
"Проходити (Керченською протокою – ред.) ми будемо, але ми будемо здійснювати це тоді, коли отримаємо повну готовність наших військово-морських сил, отримаємо підтримку наших партнерів і, я сподіваюсь, безпечний прохід буде забезпечено саме так", - заявив міністр.
Як повідомлялося раніше, Росія пригрозила Києву "війною" через проходження українських кораблів під Керчю.
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