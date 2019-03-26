Тактика, яку Росія випробувала в Азовському морі, буде застосована і в Балтійському, і в інших морях.

Про це під час Київського безпекового форуму заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“При таких загрозах, коли Росія продовжує повзучий наступ в Азовському морі, випробувала там порядок дій, і зараз так діє в Чорному морі, у мене жодного сумніву немає, що така тактика буде використовуватись і в Балтійському, і в інших морях, і по відношенню до інших країн світу. Ми маємо реагувати на ці загрози”, - наголосив Полторак.

Він підтвердив слова Секретаря РНБО Олександра Турчинова про можливість стрімкого наступу з боку Росії, яка створила на кордонах з Україною військову інфраструктуру та розгорнула велику кількість підрозділів збройних сил.

“На жаль, інфраструктура, яку побудувала Росія, дає можливість протягом буквально кількох днів почати агресію, а найголовніше - навчання, злагодженість, розгортання створення запасів дає можливість в короткий термін наростити можливості російської армії”, - заявив Полторак.

На думку міністра, безпеку України може забезпечити незмінність курсу, який визначений в Конституції України, - вступ до НАТО. Разом з тим, Полторак нагадав, що окремі країни-члени НАТО ускладнюють цей процес. “Є окремі країни-члени НАТО, які заважають працювати Україні з НАТО - наші сусіди. Ми майже два роки не можемо провести засідання Україна - НАТО на рівні міністрів оборони”, - поскаржився глава оборонного відомства.

Полторак під час форуму також запевнив у незмінності курсу на реформу української армії, відзначивши, що ефективність цього процесу достатньо висока. “Проводити реформи під час бойових дій, з одного боку, дуже важко, з іншого, це робить реформу найбільш ефективною, оскільки всі зміни в армії є можливість відразу випробовувати в бою”, - заявив міністр.

Як повідомлялося раніше, у Києві 11-12 квітня триває Київський безпековий форум, участь в якому беруть близько тисячі учасників із понад 20 країн світу.