Зменшення глибини у протоці біля Кримського мосту визнали і у Росії / Фото
|15:21 11.04.2019
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|Крым
Днями в мережі показали фото Керченського мосту, на яких видно, що берегова лінія протоки збільшується через наноси піску.
Цю масштабну проблему Керченського моста прокоментував експерт, російський вчений Юрій Медовар.
В інтерв'ю "Апострофу" він пояснив, які це природні процеси відбуваються й чим вони загрожують.
"Йде зменшення глибини у протоці. Я говорив з океанологами, це цілком можливо. Насправді настільки невдалий вибір місця, настільки важка і погана геологія, що сам по собі міст повинен впасти, він не повинен простояти, його там не можна було будувати", - наголосив Медовар. Але, продовжив він, основний міст - залізничний, там будуть колосальні навантаження за рахунок складів. "... 6 тисяч тонн проїде туди й назад, тоді й подивимося, які будуть навантаження і як будуть триматися палі в напівтвердих, обводнених, четвертинних, міоценових сучасних глинах. Ось це серйозне питання", - заявив експерт.
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