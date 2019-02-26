Закон РФ о суверенном Рунете может вступить в силу 1 ноября 2019 года

15:01 11.04.2019 0 комментариев Россия

Закон об автономной работе российского сегмента интернета, также называемый "законом о суверенном Рунете", в четверг, 11 апреля, был принят в Госдуме РФ во втором чтении. В случае окончательного принятия закона он вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Его отдельные положения (например, о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен) должны будут действовать с 1 января 2021 года, сообщает Deutsche Welle.

Что такое суверенный рунет

Законопроект о суверенном рунете был внесен на рассмотрение в парламент сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госудумы от партии ЛДПР Андреем Луговым в конце 2018 года.

Как утверждают авторы законопроекта, его цель - обеспечить автономную работу интернета в России на случай, если произойдет отключение российских операторов связи от глобальной Сети. При этом координацию функционирования рунета должен будет осуществлять Роскомнадзор.

В пояснительной записке к закону отмечается, что он "подготовлен с учетом принятой в сентябре 2018 года Стратегии кибербезопасности США, которая основана на принципе "сохранения мира силой". "Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании", - отмечают авторы законопроекта.

Централизованное управление трафиком в случае угрозы

Кроме прочего, законопроект предполагает создание условий для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются российские пользователи.

В частности, владельцев точек обмена трафиком, операторов связи закон обязывает "при возникновении угрозы" обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Кроме того, предусматривается возможность установления на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Данные технические средства позволят "ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", отмечается на сайте Госдумы.

По словам члена Совета Федерации РФ и одного из автора законопроекта Людмилы Боковой, в бюджете на 2019-2021 годы уже были заложены ресурсы на реализацию этого проекта, поэтому дополнительных затрат на него не потребуется.

Во вторник, 9 апреля, ряд российских СМИ, ссылаясь на информагентство ТАСС, процитировали слова главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что одним из элементов предупреждения распространения запрещенной в РФ информации будет борьба с запрещенными ресурсами, одним из которых является мессенджер Telegram.

"Очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба, в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили", - отметил Жаров, отвечая на вопрос журналистов о борьбе с мессенджером Telegram.

Однако через сутки некоторые СМИ, в том числе "Российская газета" и интернет-издания "Лента.Ру" и "Москва24", удалили со своих сайтов эту цитату, а агентство ТАСС, кроме этого, сменило заголовок статьи с "Жаров рассказал о роли законопроекта о Рунете в борьбе с Telegram" на "Роскомнадзор готов применять новые полномочия в рамках закона об устойчивости Рунета". Об этом сообщили Telegram-канал "Эшер II" и издание Znak.com.



Ещё на эту тему:

11:01 26.03.2019
Обещанный в России "суверенный Рунет" уже подорожал на 10 млрд рублей
12:41 07.03.2019
Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті
11:21 26.02.2019
В РФ іноземних супутникових операторів змусять отримати згоду ФСБ на роботу
17:01 12.02.2019
Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроект про ізоляцію інтернету
20:21 11.02.2019
В рамках підготовки до кібервійни Росія планує відключити весь інтернет
20:10 14.12.2018
В России законодательно начали готовиться к отключению глобального интернета
11:38 25.10.2018
ФСБ России выступила против проекта по обеспечению интернетом всей планеты
17:40 23.10.2018
Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов
16:36 18.10.2018
ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"
13:50 29.05.2018
Глава Следкома России предложил заблокировать Instagram
18:42 13.04.2018
Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram в России
14:50 06.04.2018
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
Все новости страны
Армения Армения
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
Все новости страны
Болгария Болгария
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
Все новости страны
Греция Греция
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
Все новости страны
Грузия Грузия
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
13:21 10.04.2019
Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
Все новости страны
Россия Россия
15:01 11.04.2019
Закон РФ о суверенном Рунете может вступить в силу 1 ноября 2019 года
13:01 11.04.2019
У Держдумі РФ назвали резолюцію ПАРЄ ультиматумом
10:41 11.04.2019
Санкции: Для производства самолетов-амфибий России понадобится "тотальное импортозамещение"
20:41 10.04.2019
В "Вертолетах России" допускают использование турецких комплектующих
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
Все новости страны
Турция Турция
13:21 11.04.2019
Біля берегів Туреччини знайшли затонулий корабель часів Бронзового століття
18:21 10.04.2019
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
12:41 10.04.2019
Туреччина не виключає купівлі у Росії ще одного комплексу С-400
Все новости страны
Украина Украина
14:41 11.04.2019
З'явилися докази участі в захопленні Криму 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ / Фото
14:01 11.04.2019
До України прибула військова делегація з Литви
13:41 11.04.2019
США передали Україні обладнання для допомоги постраждалим від мін
12:41 11.04.2019
Подлодка страны-оккупанта в Черном море отработала нанесение ракетного удара по морским и береговым целям
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс