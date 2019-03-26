Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm під час моніторингу у соцмережах профілів російських військовослужбовців знайшли докази участі в операції захоплення Криму 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт InformNapalm.

"На цій фотографії російські моряки, які служили на малому ракетному кораблі “Міраж“. Цей корабель входить до складу 166-го Новоросійського дивізіону малих ракетних кораблів 41-ї бригади ракетних катерів (номер в/ч бригади 72165). Як бачимо, всі вони брали участь в операції захоплення Криму і отримали за це нагороди від міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

На основі даних з профілю соцмережі було встановлено, що Головань, який брав участь в акціях російської опозиції, зокрема т. зв. марші мільйонів, служив матросом на малому ракетному кораблі “Міраж” і за участь в операції захоплення Криму нагороджений медаллю.

"... Матрос Головань опублікував у своєму фотоальбомі не лише фото медалі, а й фото посвідчення до неї. Вочевидь, російська опозиція - явище парадоксальне, постає питання – чи існує в Росії опозиція?" - наголосили в розвідспільноті.

Зазначається, Денисенко і Барабаш також нагороджені медаллю за участь в операції захоплення Криму.

"Посвідчення до медалей за окупацію Криму військовикам 41-ї бригади ракетних катерів підписував капітан 1-го рангу Олександр В’ячеславович Толмачов", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше Генеральна прокуратура України повідомила про підозру капітану 1-го рангу Толмачову за статтями Кримінального Кодексу України: ч. 3 ст. 110 – Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ч. 2 ст. 28 – Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 437 – Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

Зліва направо: Олександр Денисенко, Олексій Барабаш, Олександр Головань