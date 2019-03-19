Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
|14:21 11.04.2019
|0 комментариев
|Азербайджан
Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 15 апреля в Москве.
Как передает SalamNews со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
"О дате и месте проведения каждой встречи в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта мы сообщаем в согласованном порядке. С этой точки зрения, хочу сообщить, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 15 апреля в Москве. На этот раз на встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, в качестве министра иностранных дел страны-сопредседателя МГ ОБСЕ", - отметила Анна Нагдалян.
Ещё на эту тему:
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:50 09.07.2018
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
16:59 15.06.2018
Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана
Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана
17:24 16.01.2018
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Кракове
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Кракове
08:01 17.10.2017
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Армении
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Армении