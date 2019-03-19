Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 15 апреля в Москве.

Как передает SalamNews со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"О дате и месте проведения каждой встречи в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта мы сообщаем в согласованном порядке. С этой точки зрения, хочу сообщить, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 15 апреля в Москве. На этот раз на встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, в качестве министра иностранных дел страны-сопредседателя МГ ОБСЕ", - отметила Анна Нагдалян.