Розпочався візит в Україну делегації Міністерства охорони краю Литовської Республіки.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Сьогодні, 11 квітня, на виконання Плану двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литовської Республіки, до України прибули представники Литви. Литовську військову делегацію очолює Міністр охорони краю Литовської Республіки Раймундас Каробліс. Іноземну делегацію зустрічав міністр оборони України Степан Полторак", - йдеться в повідомленні.

Планується, що в рамках візиту глави оборонних відомств обговорять стратегію розвитку українсько-литовського воєнно-політичного та військового співробітництва. Також представники Литви відвідають військові частини та підрозділи Збройних Сил України, в яких проводиться військова підготовка українських військовослужбовців литовськими інструкторами.

Крім того, учасники литовської військової делегації візьмуть участь у Київському безпековому форумі.

Як повідомлялося раніше, Литва безкоштовно передасть Міністерству оборони України боєприпаси на загальну суму 255 тисяч євро.