США передали Україні обладнання для допомоги постраждалим від мін
|13:41 11.04.2019
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|Украина
Сполучені Штати передали Україні медичне обладнання для допомоги постраждалим від наземних мін.
Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства США у Києві.
"Від імені США, полковник Роберт Пітерс передав медичне обладнання для підтримки зусиль військових з ліквідації небезпек наземних мін та допомоги тим, хто постраждав від них в Україні", - вказали в американському диппредставництві у Twitter.
Безпосередня військова та гуманітарна допомога з розмінування рятує життя українців, відзначили у посольстві США.
Раніше в американському посольстві наголошували, що міни є загрозою №1 для цивільного населення східної України.
У диппредставництві вказували, що Україна ризикує втратити донорське фінансування операторів протимінної діяльності, якщо Верховна Рада не ухвалить відповідні зміни до законодавства.
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