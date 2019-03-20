США передали Україні обладнання для допомоги постраждалим від мін

13:41 11.04.2019 0 комментариев Украина

Сполучені Штати передали Україні медичне обладнання для допомоги постраждалим від наземних мін.

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства США у Києві.

"Від імені США, полковник Роберт Пітерс передав медичне обладнання для підтримки зусиль військових з ліквідації небезпек наземних мін та допомоги тим, хто постраждав від них в Україні", - вказали в американському диппредставництві у Twitter.

Безпосередня військова та гуманітарна допомога з розмінування рятує життя українців, відзначили у посольстві США.

Раніше в американському посольстві наголошували, що міни є загрозою №1 для цивільного населення східної України. 

У диппредставництві вказували, що Україна ризикує втратити донорське фінансування операторів протимінної діяльності, якщо Верховна Рада не ухвалить відповідні зміни до законодавства.



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