Корабель, побудований приблизно 3600 років тому, був знайдений у середземноморського узбережжя Туреччини. Такого старого корабля людство ще не знаходило.

Губернатор Анталії Мунір Каралоглу сказав, що на 14-метровому кораблі було 1,5 тонни мідних злитків, повідомляє Hurriyet Daily News , передає НВ.

Вітаючи відкриття як "прорив в підводної археології", губернатор сказав, що археологи поки не можуть назвати точне місце аварії парусної барки.

"Якщо ми скажемо точне місце, на жаль, це дуже ймовірно, воно буде розграбовано. Це найстаріша аварія корабля, яка коли-небудь була виявлена експертами. Ми говоримо про корабельну аварію 1600-х років до нашої ери", - підкреслив Мунір Каралоглу.

Директор Центру підводних досліджень АС Хакан Онис підкреслив, що знахідка в глибинах Середземного моря проллє світло на давню морську історію. Онис розповів журналістам, що тип знайдених на борту барки мідних злитків дозволив встановити "орієнтовний вік" судна - XV-XVI століття до н.е.

Хакан Онис сказав, що в рамках п'ятирічного проекту, пов'язаного з кораблем, який лежить на глибині 50 м, будуть проводитися розкопки за участю міжнародних археологів. Він сказав, що в рамках підводних дослідницьких проектів було підтверджено, що корабельна аварія було найстарішою у світі.

"Ймовірно, це судно потрапило в шторм на шляху від острова Кіпр до Егейського регіону 3600 років тому. Основний вантаж корабля - мідні злитки. На цьому кораблі, імовірно, знаходився один з перших в світі промислових продуктів. Можна сказати, що це науковий прорив в підводної археології. Крім того, кількість кораблів, виявлених уздовж узбережжя Середземного моря, збільшилася до 167 ", - сказав директор Центру підводних досліджень АС Хакан Онис.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2018 року біля узбережжя Болгарії археологи знайшли судно, яке, на їхню думку, є найстарішим свідченням корабельної аварії на дні Чорного моря. Корабель пролежав на дні понад 2400 років .

23-метровий корабель, який вважають давньогрецьким, був виявлений з щоглою, рулями і гребними лавками, які збереглися на глибині близько двох кілометрів під поверхнею води. Дослідники з Англії та Болгарії вважають, що корабель добре зберігся через брак кисню на цій глибині.