У Держдумі РФ назвали резолюцію ПАРЄ ультиматумом

13:01 11.04.2019 0 комментариев Россия

Віце-спікер Держдуми РФ Пьотр Толстой розкритикував резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, яку він назвав черговою спробою говорити з Росією мовою ультиматумів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Прийнята ПАРЄ резолюція містить заклик до російської делегації повернутися в Страсбург. Однак документ не містить жодних гарантій того, що Росія, повернувшись в ПАРЄ, поверне собі і всі свої законні права, включаючи право голосу, що вони не будуть в черговий раз поставлені під сумнів істеричною меншістю на чолі з Україною і Великою Британією", - сказав Толстой.

На думку депутата, єдине, що можна із задоволенням відзначити, це "готовність до діалогу з Росією для пошуку шляхів виходу з кризи, що склалася".

Але є одне "але", констатував Толстой. "Прийнятою резолюцією європейські колеги фактично висувають нам ультиматум: "поверніться, заплатіть гроші, інакше ми вас виключимо", - виклав він основну думку документа.

"Дивно, що за весь цей час у ПАРЄ так і не засвоїли просту істину: з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів", - заявив Толстой.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка початково мала на меті зняття санкційного тиску з Російської Федерації.

Початково пропонувалося запропонувати новий складний механізм запровадження санкцій, скасувавши існуючу санкційну процедуру. Натомість, в ухваленому документі йдеться про те, що нова громіздка процедура буде створена на додаток до існуючої, нинішнє право ПАРЄ самостійно накладати санкції на Росію залишається без змін.



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