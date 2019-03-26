Подлодка страны-оккупанта в Черном море отработала нанесение ракетного удара по морским и береговым целям
|12:41 11.04.2019
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|Крым
Подводная лодка и морская авиация ЧФ РФ провели совместное учение в Чёрном море, отработав действия по нанесению ракетного удара, а также поиску и уничтожению вражеских субмарин.
Об этом сообщил официальный представитель ЧФ страны-оккупанта Алексей Рулев, передает Интерфакс.
"В рамках учения экипаж подлодки "Ростов-на-Дону" выполнил всплытие на поверхность для установления сеанса связи, в ходе которого получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским и береговым целям условного противника", - сказал А.Рулев.
Затем лодка экстренно погрузилась, а ее боевые расчёты обнаружили, захватили и нанесли условный ракетный удар из подводного положения.
"В свою очередь экипажи самолёта Бе-12 и двух противолодочных вертолётов Ка-27М морской авиации ЧФ, поднялись в небо с аэродромов Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника", - сообщил также А.Рулев.
Вертолеты Ка-27М задействовали опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты сколько-нибудь крупных подводных целей. Экипажи вертолетов передали данные на противолодочный корабль для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подлодке.
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