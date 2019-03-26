Эстония не впустила в свои воды российский парусник, на борту курсанты из оккупированной Керчи
|12:01 11.04.2019
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|Крым
Российский парусник "Седов" не пустили в эстонские территориальные воды из-за того, что на его борту находились курсанты морского технологического университета из оккупированной Керчи.
Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МИД Эстонии.
Отказ связан с тем, что Эстония не признает аннексию Крыма Россией, пояснили в МИД.
Посольство РФ в Эстонии расценило запрет на заход "Седова" в территориальные воды Эстонии как недружественный акт, напомнив что президент страны Керсти Кальюлайд 18 апреля собирается с визитом в Москву, причем о встрече запросила именно эстонская сторона, а Кремль ответил на нее условным согласием.
Ранее департамент внешней разведки Эстонии обнародовал ежегодный доклад, в котором было высказано мнение, что Россия использует заходы пассажирских и учебных судов в эстонские порты для сбора информации, военных целей или проведения скрытых операций.
Эстонские разведчики также утверждают, что РФ в последнее время стала использовать в разведывательных целях парусники государственных и учебных заведений России, участвующие в морских походах, регатах и фестивалях по всему миру. Эти походы сопровождаются встречами с местными русскими общинами, пропагандистской деятельностью и миссионерской работой Русской православной церкви.
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