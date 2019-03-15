Українська авіакомпанія SkyUp із 11 червня запустить рейси з Києва та Харкова до Парижа, а з 12 червня - з Києва до Ніцци.

Про це повідомила прес-служби авіаперевізника, передає УНІАН.

Рейси з Києва до Парижа планується здійснювати тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга та щонеділі.

Вартість квитка в один кінець - від 2248 грн (без багажу).

Рейс Харків - Париж планується здійснювати двічі на тиждень: щовівторка та щоп'ятниці.

Вартість квитка в один кінець - від 2714 грн (без багажу).

Рейс Київ - Ніцца планується здійснювати двічі на тиждень: щосереди та щосуботи.

Вартість квитка в один кінець - від 2917 грн (без багажу).

Зазначається, що квитки вже можна придбати на сайті компанії.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня Комісія Державіаслужби видала компанії SkyUp Airlines дозвіл на нові регулярні маршрути з Києва до Парижа та Ніцци, а також із Харкова до Парижа.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, а засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.



