ЧФ РФ рассматривает маневры НАТО как возможность отработать задачи в "условиях реальной обстановки"
|11:41 11.04.2019
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|Крым
Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота РФ получили возможность отрабатывать учебные задачи в "условиях реальной обстановки" благодаря тому, что в Черном море проходят учения НАТО.
Об этом заявили ТАСС в четверг в отделе информационного обеспечения ЧФ страны оккупанта.
"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - говорится в сообщении.
Два корабля НАТО - фрегат королевских Военно-морских сил Канады и Военно-морских сил Испании - сейчас находятся в порту Одессы, куда прибыли 1 апреля.
В период с 5 по 13 апреля ВМС Румынии проводят масштабные международные военно-морские учения Sea Shield 19 в румынских территориальных водах и международных водах Черного моря.
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