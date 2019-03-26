Военнослужащие различных подразделений Черноморского флота РФ получили возможность отрабатывать учебные задачи в "условиях реальной обстановки" благодаря тому, что в Черном море проходят учения НАТО.

Об этом заявили ТАСС в четверг в отделе информационного обеспечения ЧФ страны оккупанта.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит - 2019", которое послужило хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - говорится в сообщении.

Два корабля НАТО - фрегат королевских Военно-морских сил Канады и Военно-морских сил Испании - сейчас находятся в порту Одессы, куда прибыли 1 апреля.

В период с 5 по 13 апреля ВМС Румынии проводят масштабные международные военно-морские учения Sea Shield 19 в румынских территориальных водах и международных водах Черного моря.