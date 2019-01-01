Кабмин решил открыть пункт пропуска «Орловка» на украинско-румынской паромной переправе

11:21 11.04.2019 0 комментариев Украина

Кабинет министров на заседании в среду принял решение открыть международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу на паромной переправе между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, международный пункт пропуска «Орловка» может заработать этим летом, после чего будет открыта паромная переправа между Украиной и Румынией, которая примыкает к автомагистрали Одесса — Рени.

«Эта тема была одной из ключевых во время моего визита в Бухарест в конце марта. Я рад, что мы быстро находим общий язык с нашими международными партнерами, а также эффективно сотрудничаем в вопросах развития инфраструктуры. Завершение строительства магистрали Одесса — Рени вместе с открытием паромной переправы создаст качественное транспортное сообщение между Украиной и Румынией», — заявил Омелян.

Министр напомнил, что сейчас украинско-румынское транспортное сообщение осуществляется транзитом через территорию Молдовы (пункт пропуска Рени).

В феврале 2019 года по поручению первого вице-премьер-министра Украины — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоялась комиссионная инспекция пункта международного пропуска «Орловка». Согласно выводам комиссии, на объекте достигнуты необходимые условия проведения контроля. Паромная переправа сможет пропускать около 1 тыс. грузовиков и 250 легковых авто в сутки. Как ожидается, эксплуатация переправы может начаться летом 2019 года. Диспетчеризация судовых операций в акватории паромного комплекса будет осуществляться специалистами Ренийского филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

Строительство паромной переправы Орловка — Исакча стартовало осенью 2015 года. В проект входят дорога общего назначения, складской комплекс, существующая дамба, причальное сооружение, площадка отстоя и ожидания автотранспорта, другие объекты. Объекты инфраструктуры строятся на самом узком участке Дуная — расстояние между украинским и румынским берегами составляет порядка 900 метров. Планируется, что переправу будут обслуживать четыре парома осадкой 1,5 метра.

Открытие переправы упростит процедуру пересечения границы между Румынией и Украиной, в частности, исключит необходимость движения через Молдову и позволит сократить расстояние в пути (около 100 километров).



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